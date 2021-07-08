Физиолог не рекомендует долгие разминки перед пробежкой в жару

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Физиолог, эксперт Ассоциации профессионалов фитнеса Владимир Меркурьев считает, что в жаркую погоду любителям бега не стоит разминаться перед тренировками, сообщает "Газета.ру".

"Если человек хочет сделать пробежку, достаточно коротенькой разминки в течение пяти минут. Организм, как правило, находится в расслабленном состоянии, сильной зажатости нет", – пояснил он.

Специалист также рекомендовал следить за уровнем жидкости в организме во время тренировок в жаркую погоду. Людей, у которых нет достаточной физической подготовки, Меркурьев вовсе предостерег от чрезмерных нагрузок при высоких температурах, так как с потом у них вымывается много минеральных солей, что может привести к судорогам.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.