Около 80% москвичей жалуются на проблемы со здоровьем во время жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 80% жителей столицы сталкиваются с проблемами со здоровьем в жару. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Rambler&Co.

Так, 83% горожан не любят сильную жару, положительно к ней относятся 13% респондентов. 74% участников опроса сообщили, что жаркая погода плохо влияет на их самочувствие, 22% утверждают, что жара на них не влияет, 4% рассказали, что жара оказывает на них положительное воздействие.



При этом 80% жителей столицы заявили, что они испытывают проблемы со здоровьем в сильную жару. По словам респондентов, это могут быть учащение сердцебиения, отеки, головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, затруднение дыхания, проблемы с давлением.

46% москвичей подчеркнули, что они продолжают носить маски и перчатки в общественных местах, несмотря на жаркую погоду.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам эксперта в такую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.