Москвичей предупредили о "парниковом котле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "парниковом котле", который будет держаться около 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Синоптик отметил, что редкое погодное явление связано с приходом скандинавского антициклона в европейскую часть России, в результате чего жителей столичного региона ожидают томительный зной и отсутствие осадков.
"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10–12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны", – рассказал Тишковец.
По его словам, такое явление продлится еще 5–6 суток, что происходит лишь в 1% случаев.
Ранее ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в десять лет.
При этом, по словам экспертов, такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.
Жители столицы показали, как спасаются от жары
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