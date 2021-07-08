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Москва 24

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Общество

21:20

Москвичей предупредили о "парниковом котле"

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "парниковом котле", который будет держаться около 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик отметил, что редкое погодное явление связано с приходом скандинавского антициклона в европейскую часть России, в результате чего жителей столичного региона ожидают томительный зной и отсутствие осадков.

"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10–12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны", – рассказал Тишковец.

По его словам, такое явление продлится еще 5–6 суток, что происходит лишь в 1% случаев.

Ранее ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в десять лет.

При этом, по словам экспертов, такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.

Жители столицы показали, как спасаются от жары

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