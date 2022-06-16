В Москве за сутки госпитализированы 103 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки госпитализированы 103 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 270 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 14 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

В городе за последние сутки выздоровел еще 261 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.

По его словам, этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.