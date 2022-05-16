Массовая гибель пчел зафиксирована в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-губернатор Курской области Сергей Стародубцев сообщил о массовой гибели пчел в регионе.

"По данному факту проведено комиссионное расследование, отобраны пробы подмора пчел и озимого рапса с целью проведения исследований для установления причины гибели пчел", – сказал он на оперативном совещании.

Он уточнил, что гибель зафиксирована в 5 домовладениях в Толпинском сельсовете.

Ранее комитет лесного хозяйства Москвы предупредил жителей столичного региона о пьяных пчелах.

Специалисты объяснили, что из-за высокой температуры воздуха нектар некоторых цветов может начать бродить, из-за чего насекомые могут опьянеть.

