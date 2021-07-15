Ученый объяснил нашествие стрекоз в Ростовской области

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Большое количество стрекоз, которое наблюдается в последнее время в Ростовской области, связано со вспышкой их численности, рассказал младший научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Терсков.

По его словам, насекомые не представляют опасности для человека.

"В последнее время в Ростове действительно наблюдается большое количество стрекоз. Это нормальное явление. Стрекозы, как и другие насекомые, могут давать вспышки численности", – рассказал Терсков РИА Новости.

По его словам, личинки стрекоз развиваются в воде, где они живут от года до нескольких лет в зависимости от конкретного вида.

"Если были благоприятные условия несколько лет назад, хорошие кормовые условия, то и размножились они хорошо. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому мы и наблюдаем вспышку численности", – пояснил специалист.

Он добавил, что людям не стоит обращать на стрекоз внимание.

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