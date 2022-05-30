Четыре новых города-миллионника выявили в 2021 году

Четыре новых города-миллионника выявила перепись населения 2021 года. Ими стали Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж.

По данным Росстата, за минувшие 11 лет жителей стало больше в 28 регионах страны. Так, самыми привлекательными для россиян оказались Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть, а также Кубань.

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