"Личная территория": "верни детей – 2"

Новый поворот в истории москвички Ольги Яшениной, которая больше года пытается вернуть своих детей. Все это время они жили с папой. Согласно решению суда мужчина должен передать сына и дочь их матери.

Исполнит ли он это решение, и удастся ли Ольге забрать Петю и Еву? Об этом – в программе "Личная территория".