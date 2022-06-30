Синоптик рассказал о погоде в начале июля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил о небольших кратковременных дождях в столице с 2 июля.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В пятницу, 1 июля, будет небольшая облачность. Днем ожидается 25...27 градусов. Ночью будет 12...14 градусов.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 июля, также будет небольшая облачность, воздух прогреется до 29...31 градуса, прогнозирует синоптик. Местами пройдет кратковременный дождь.

"В понедельник, 4 июля, тоже переменная облачность, кратковременный дождь. Днем ожидается 26...31 градус, ночью будет 13...18 градусов", – отмечает Цыганков.

Во вторник и среду, 5 и 6 июля, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный дождь, продолжает метеоролог. Днем воздух прогреется до 26...31 градуса, ночью столбики термометров поднимутся до 16...21 градуса.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Москва большая, где-то дождя не будет заметно. Это не какой-то сильный фронт.

Ранее в Минздраве посоветовали в жару пользоваться солнцезащитным кремом, отдавать предпочтение свободной одежде из натуральных тканей и стараться избегать нахождения под прямыми лучами солнца. Кроме того, необходимо ограничить сильную физическую нагрузку и пересмотреть рацион. В частности, употреблять овощи, фрукты, мясо птицы и нежирную рыбу.

