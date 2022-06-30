Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля – генсек Альянса

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Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Церемония пройдет с участием глав МИД этих стран, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписание протокола о присоединении – это один из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО.

Данный документ становится неотъемлемой частью договора и позволяет стране стать участницей Альянса после ратификации.

Ранее страны НАТО приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Члены НАТО подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран. В декларации по итогам первого заседания говорится, что вступление стран в НАТО укрепит их безопасность и сделает Альянс сильнее.

