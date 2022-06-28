Вирусолог назвал первые симптомы Конго-крымской геморрагической лихорадки

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Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал первые симптомы Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, симптомами заболевания являются: повышение температуры, ухудшение состояния, после чего возникают кровоизлияния.

Альтштейн подчеркнул, что геморрагические лихорадки бывают разными, поэтому ориентироваться нужно на территорию, где произошло заражение. Так, в Поволжье развита лихорадка с почечным синдромом, рассказал эксперт.

Вирусолог уточнил, что вирус не носит массовый эпидемический характер.

"Пандемии, как с коронавирусом, быть не может. Вакцины против него нет, лекарства нет, так как заболевание не настолько распространено. Но и для общественного здравоохранения большого страха нет", – рассказал он.

По его словам, разносчиками заболевания являются клещи. Чаще всего заражение ККГЛ происходит на природе, в связи с этим важно соблюдать правила защиты от клещей, добавил Альтштейн.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит . По его словам, особенность нового штамма заключается в ряде нуклеотидных замен, однако клинически это никак не проявляется.

Новый вариант Конго-крымской геморрагической лихорадки обнаружили на юге России специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя. В рамках исследования ученые выяснили, что в РФ встречаются три линии патогена, в числе которых уже известные "Европа-1" и "Африка-3", а также совершенно новая "Европа-3". В настоящее время наиболее опасной считается линия "Европа-1", при которой высоки риски летального исхода, тяжелого течения болезни и развития геморрагического синдрома.

