"Московский патруль": полицейские раскрыли ограбление Троицкого храма в Раменском

Ограбление Троицкого храма в подмосковном Раменском раскрыли, что называется по горячим следам. Ночью злоумышленники забрались в церковь через колокольню, а затем по веревке спустились внутрь. Похитив иконы, подельники спокойно вышли через входную дверь.

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