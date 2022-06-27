Дело возбуждено по факту смерти ребенка после падения из окна на северо-востоке Москвы

27 июня, 21:10
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
СУСК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
По данным следствия, инцидент произошел 27 июня, трехлетний ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты 8 этажа. От полученных травм он скончался.
Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия, производится допрос родственников, соседей и возможных очевидцев.
"Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве предупреждает: открывая окна в квартире и проветривая помещение убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Помните, что москитная сетка создает ложное чувство безопасности", – призвали в ведомстве.
В свою очередь, Бутырская межрайонная прокуратура также устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Отмечается, что после проведенной проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве.
Происшествие случилось в жилом доме на Союзном проспекте в четверг, 2 июня.
По данным прокуратуры, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: