Дело возбуждено по факту смерти ребенка после падения из окна на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

СУСК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По данным следствия, инцидент произошел 27 июня, трехлетний ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты 8 этажа. От полученных травм он скончался.

Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия, производится допрос родственников, соседей и возможных очевидцев.

"Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве предупреждает: открывая окна в квартире и проветривая помещение убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Помните, что москитная сетка создает ложное чувство безопасности", – призвали в ведомстве.

В свою очередь, Бутырская межрайонная прокуратура также устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Отмечается, что после проведенной проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве.

Происшествие случилось в жилом доме на Союзном проспекте в четверг, 2 июня.

По данным прокуратуры, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.