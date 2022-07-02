"Московский патруль": американскую баскетболистку доставили в суд по делу о наркотиках

В Химкинский городской суд столицы по делу о контрабанде наркотиков доставили американскую баскетболистку Бритни Грайнер. В аэропорту Шереметьево в марте этого года служебная собака возле багажа Грайнер подала сигнал.

Таможенники нашли электронные сигареты с гашишным маслом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.