В аэропорту Домодедово устранили технический сбой

Причины технического сбоя в аэропорту Домодедово, который привел к огромным очередям, устранили. Об этом сообщили в авиакомпании "Уральские авиалинии". Именно у нее возникли проблемы 28 июня утром.

В результате около стоек регистрации было практически негде встать. Люди все приезжали и приезжали, а получить посадочный не могли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.