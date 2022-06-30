Ректор РАНХиГС Мау прибыл в суд для рассмотрения вопроса о домашнем аресте

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау, обвиняемый в хищении средств, прибыл в Тверской суд столицы для рассмотрения ходатайства следствия о заключении под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее ему предъявили обвинение в хищении денег вуза.

Мау возглавляет академию с 2002 года. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

