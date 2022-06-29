В Мадриде начались протесты из-за проведения саммита НАТО в городе. Участники потребовали прекратить увеличение расходов страны на оборону.

Организаторы акции призвали испанские власти покинуть Альянс, который, по их мнению, является виновником конфликта на Украине. Протестующие заявили о необходимости разрешения кризиса с помощью переговоров, а не поставок оружия на Украину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

