Новые митинги против повышения цен на продукты и топливо прошли в Европе

Новые митинги против повышения цен на продукты и топливо прошли в европейских странах. Люди вышли на улицы Рима, Дублина и Лондона. На столичные манифестации граждане приехали со всей страны.

Жители требуют поддержки от правительства на фоне высокой инфляции. В частности, речь идет о сокращении расходов на военные нужды. Кроме того, все чаще звучат требования отменить антироссийские санкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

