Супруга президента США посетила Украину с необъявленным визитом

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Первая леди США Джилл Байден с необъявленным визитом посетила Украину в рамках поездки в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден менее двух часов провела на украинской территории, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, затем вернулась в Словакию.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. В частности, Киеву будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца.

До этого сообщалось, что США могли поставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.