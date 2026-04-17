17 апреля, 12:04

Причиной ЧП во Владикавказе могли стать взрывоопасные предметы в мусорном контейнере

Названа причина взрыва мусорных контейнеров во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "Mash"

Причиной ЧП во Владикавказе, в результате которого погиб мужчина, могли стать взрывоопасные предметы в мусорном контейнере. Об этом на своей странице в MAX заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам главы республики, по данному факту возбуждено уголовное дело. Также Меняйло обратился ко всем жителям Северной Осетии с просьбой никогда не выбрасывать взрывоопасные предметы, вещества или подозрительные находки в мусор.

"Если у вас есть подобные предметы, если вы случайно нашли их или обнаружили в доме, во дворе, на улице, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Обратитесь к специалистам, чтобы они забрали их и утилизировали безопасно", – добавил глава республики.

За добровольную сдачу подобных предметов никакого наказания не будет, главной целью является предотвратить возможную трагедию, резюмировал Меняйло.

Об инциденте стало известно в пятницу, 17 апреля. Взрыв произошел на углу Интернациональной улицы и Партизанского переулка во Владикавказе во время погрузки мусорных контейнеров. В результате погиб коммунальщик, который в тот момент убирал территорию.

Новости регионов: взрыв прогремел во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе

