17 апреля, 15:46Город
Дикие крокусы расцвели в национальном парке "Лосиный остров"
Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"
Дикие крокусы расцвели в национальном парке "Лосиный остров", сообщается в телеграм-канале нацпарка.
"Эти миниатюрные храбрецы распускаются на солнечных участках, где снег уже сошел", – уточнили в "Лосином острове".
Лесные первоцветы выдерживают небольшие заморозки. Крокусы служат важным источником для первых проснувшихся насекомых. Также в нацпарке призвали горожан не срывать цветы и стараться держаться тропинок, чтобы не нарушать весенний баланс природы.
Ранее груша расцвела в парке искусств "Музеон" в Москве. Посетители уже могут увидеть на грушевом дереве раскрытые белые лепестки. Также сообщалось, что первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".