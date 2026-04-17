Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Дикие крокусы расцвели в национальном парке "Лосиный остров", сообщается в телеграм-канале нацпарка.

"Эти миниатюрные храбрецы распускаются на солнечных участках, где снег уже сошел", – уточнили в "Лосином острове".

Лесные первоцветы выдерживают небольшие заморозки. Крокусы служат важным источником для первых проснувшихся насекомых. Также в нацпарке призвали горожан не срывать цветы и стараться держаться тропинок, чтобы не нарушать весенний баланс природы.



Ранее груша расцвела в парке искусств "Музеон" в Москве. Посетители уже могут увидеть на грушевом дереве раскрытые белые лепестки. Также сообщалось, что первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

