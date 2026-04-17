17 апреля, 16:11

Экономика

Проект "Лето в Москве" помог предпринимателям найти постоянных клиентов

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Благодаря городскому проекту "Лето в Москве" предприниматели находят постоянных клиентов и развивают свой бизнес, передал портал мэра и правительства столицы.

Участвуя в новом сезоне представители бизнеса смогут выступить партнерами крупных городских мероприятий. Им предоставят разные сценарии, готовое оборудование и инфраструктуру, а также информационную поддержку.

В 2025 году в проекте "Лето в Москве" поучаствовала представитель компании "Ароматы тайги" Мария Коршунова. Теперь москвичи начали чаще интересоваться продукцией бренда и узнавать ее. Многие даже стали постоянными клиентами.

Бренд представлял свои товары на Тверской площади. Это были грибы, сушеные и вяленые ягоды, кедровые орехи. Сначала горожане приобретали их на городских площадках, а после стали совершать и онлайн-заказы.

Также о своем опыте рассказала предприниматель Ева Богоявленская, которая поставляет в Москву сыр из Адыгеи. По ее словам, организаторы мероприятий всегда оказывают фермерам необходимую поддержку, чтобы продукты оставались свежими. Например, им предоставили морозилку. А для хранения мясной и молочной продукции сделали две разные витрины.

Товары проекта "Золотая Адыгея" прошлым летом можно было найти на ВДНХ и в торговом шале на Тверской площади. Благодаря проекту Богоявленская смогла приобрести новый участок земли у фермы. Там она хочет сделать горячий цех для теста с сыром сулугуни.

По словам предпринимательницы, она нашла постоянных покупателей и увеличила прибыль. Теперь москвичи даже звонят ей, чтобы узнать, где можно будет найти ее товары.

В прошлом сезоне свои игрушки на городских площадках продемонстрировал бренд Lemmo. Деревянные конструкторы привезла предпринимательница Инна Коваленко.

Бесплатная аренда помогла бренду повысить выручку и получить отзывы покупателей. Коваленко подчеркнула, что важно не бояться идти на контакт с клиентами, так как именно обратная связь дает бизнесу возможность развиваться в правильном направлении.

Проект "Лето в Москве" уже несколько лет подряд помогает предпринимателям развиваться и быть частью яркой городской программы. В этом году бизнесмены смогут стать партнерами основных площадок, представить свою бренд-зону, подготовить акции для клиентов, продемонстрировать товары в арт-павильонах. Подать заявку или получить обратную связь от организаторов можно на официальной странице "Время возможностей для бизнеса".

Ранее стало известно, что в Москве пройдут интенсивы, направленные на повышение эффективности бизнеса. Участники совместно с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления. После этого они смогут сразу применять полученные знания в работе.

