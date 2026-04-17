Бастрыкин взял на контроль дело о самоуправстве в подмосковной Шаховской

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о самоуправстве женщины в подмосковной деревне Шаховской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о женщине, которая через юридическое лицо управляет поселком, появилась на одном из федеральных телеканалов. Отмечалось, что она установила платные ворота, через которые местные жители и автомобили экстренных служб не могут проехать к домам.

После этого следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве. Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту нападения на семью в Петропавловске-Камчатском из-за парковки. Несколько приезжих битами и дубинами избили отца и сына из-за парковочного места. Было возбуждено уголовное дело.

