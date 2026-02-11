Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:17

Происшествия

Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после взрыва во Фрязине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом в подмосковном Фрязине, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель ГСУ СК России по Подмосковью Ярослав Яковлев должен отчитаться перед Бастрыкиным о первоначальных результатах расследования дела. Выполнение данного поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Взрыв неустановленного устройства произошел 10 февраля в автомобиле Nissan Patrol, который находился в момент ЧП на железнодорожном переезде. В результате пострадал 50-летний водитель, находившийся внутри. Он получил осколочное ранение голени и был доставлен в медицинское учреждение.

Пострадавший рассказал, что его смутило отверстие под водительским сиденьем автомобиля. Через некоторое время после этого произошел взрыв. Мужчина признался, что у него могут быть враги. Щелковская городская прокуратура взяла на контроль расследования ЧП в Подмосковье.

Мужчина пострадал в результате взрыва в подмосковном Фрязине

