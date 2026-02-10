Мужчина пострадал при взрыве в подмосковном Фрязине

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина пострадал во время взрыва в автомобиле на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью.

По предварительным данным, он находился в автомобиле Nissan Patrol, когда произошел хлопок неустановленного устройства. В результате 50-летний мужчина получил осколочное ранение голени и был доставлен в медицинское учреждение.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, Щелковская городская прокуратура взяла на контроль расследования ЧП в Подмосковье.

Сам пострадавший в разговоре с РЕН ТВ, рассказал, что его смутило отверстие под водительским сиденьем автомобиля. Через некоторое время после этого произошел взрыв. При этом мужчина также добавил, что у него могут быть враги. Он также подтвердил, что сейчас находится в больнице и получает медпомощь.

Ранее 16-летний подросток пострадал от взрыва предмета, похожего на петарду, в подмосковных Люберцах. По словам матери, мальчик вышел из дома, чтобы вынести мусор, и случайно нашел пиротехническое изделие. В результате он получил травмы пальцев на руке.

По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.