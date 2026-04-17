Арестован глава Западно-Сибирской железной дороги Грицай

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал руководителя Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Он заключен под стражу до 16 июня. Сторона защиты собирается обжаловать данное решение.

Также арестован Роман Глазов, подозреваемый в даче взятки.

О задержании Грицая стало известно 16 апреля. По информации следствия, глава Западно-Сибирской железной дороги получил от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 50 миллионов рублей. Взамен он пообещал личное покровительство и подписание определенных документов в пользу этих предприятий.

Ранее прокуратура города Ессентуки потребовала взыскать свыше 101 миллиона рублей с бывшей сотрудницы инспекции госстройнадзора Минстроя Ставропольского края. За 19 лет она приобрела имущество на эту сумму. При этом женщина не смогла подтвердить, что средства были получены законным путем.


