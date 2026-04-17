В столице анонсировали программу фестиваля "Пасхальный дар" на выходные

До конца этой недели в Москве проходит благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в завершающие выходные, 18 и 19 апреля, посетителей ждет насыщенная программа с мастер-классами, концертами, спортивными соревнованиями и акциями некоммерческих организаций (НКО).

"Для жителей и гостей столицы подготовили спектакли по мотивам сказок, благотворительные ярмарки, выступления участников проекта "Молодежь Москвы" и хоровых коллективов. Детей вместе с родителями приглашаем на творческие занятия. На них ребята сделают своими руками праздничные открытки, сплетут корзинки для пасхальных яиц и научатся готовить куличи", – отметила Сергунина.

По ее словам, особое внимание на фестивале уделено добрым делам. Все желающие могут поддержать городские НКО, отправить подарки героям специальной военной операции и детям из новых регионов.

На площадках работают "Домики добра" проекта "Москва помогает": в будние дни – с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00. Для военнослужащих обычно приносят предметы личной гигиены, носки, стельки больших размеров, угощения к чаю, а для детей – настольные игры, школьные принадлежности и сладости.

Кроме того, горожане нередко передают посылки подопечным зооприютов на приграничных территориях: сухой и влажный корм, поводки, наполнители.

Семейные концерты и спектакли

Выступления музыкантов и театрализованные программы пройдут в десятках локаций. В их числе – Тверская площадь. Здесь 18 апреля свои вокальные и танцевальные номера представят участники проекта "Молодежь Москвы". Они споют песни, посвященные единству и дружбе.

В этот же день на площадке на улице Грекова зрителям покажут кукольный спектакль "Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке", а на Коптевском бульваре – постановку "Кот в сапогах".

19 апреля на территории храма Преподобного Сергия Радонежского проведут семейный концерт. К нему присоединятся хоровые коллективы, ансамбль бального танца, артисты детского театра и многие другие.

В воскресенье гостей локации на Профсоюзной улице приглашают на представление "Колобок", а на улице Перерве – на спектакль "Лиса и кот".

В течение выходных на сценах выступят сотрудники НКО и волонтеры. Например, 18 апреля на площади Славы зрителей ждут хореографические номера, а 19 апреля в музее-заповеднике "Коломенское" – поэтические и вокальные.

Кулинарные и творческие мастер-классы

В завершающие выходные для юных посетителей пройдут разнообразные мастер-классы. Например, 18 апреля на Краснодарской улице дети украсят деревянные подставки для яиц, на Ореховом бульваре создадут праздничные открытки и сплетут корзинки, а на улице Грекова распишут блюдца сюжетами на тему Пасхи. Участники занятий на Тверской площади сделают скворечники и свечи из вощины.

19 апреля на Матвеевской улице предложат сшить пасхальные игрушки, в сквере по Олонецкому проезду – нарисовать весенние картины, а на Авиационной улице можно будет заняться выжиганием по дереву.

Кулинарные занятия и в субботу, и в воскресенье организуют на девяти площадках, среди которых сквер у станции метро "Некрасовка", бульвар Дмитрия Донского и улица Святоозерская. На них научат печь куличи с орехами и вишней, готовить ароматные пряники с корицей, пироги с куриным филе.

Культура добрых дел

В 2026 году в "Пасхальном даре" участвует около 40 благотворительных фондов. Они знакомят жителей и гостей столицы с особенностями своей работы и социально значимыми инициативами.

В рамках фестиваля развернулись и благотворительные ярмарки, где желающие смогут найти сувениры и подарки для близких. В шале на Пушкинской набережной некоммерческие организации представят вязаные игрушки и сумки, браслеты ручной работы и пасхальные свечи, а на Тверской площади – керамическую посуду, мыло и гончарные изделия.

Программу на Тверском бульваре посвятили поддержке бездомных животных. Здесь проходят лекции общественников и кинологов, консультации ветеринаров, выставка собак и кошек из московских приютов.

В этом году "Пасхальный дар" проходит на 31 городской площадке. Четыре из них расположены в центре столицы, а 27 – в других районах Москвы. Мероприятия также проводятся на территории храмов Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, Воскресения Словущего на Успенском вражке, Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и Богоявленского собора в Елохове.

Афиша и адреса всех локаций опубликованы на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание, нужно выбрать интересующую площадку на интерактивной карте.

Ранее москвичей пригласили принять участие в спортивных мероприятиях "Пасхального дара", которые проходят на более чем 30 городских площадках. В частности, программа "Самый сильный" организована на 27 окружных точках "Московских сезонов" и на Тверском бульваре. Они работают в будни с 15:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 21:00.

