16 апреля, 07:58

Спорт

Москвичей пригласили принять участие в спортивных мероприятиях "Пасхального дара"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Спортивные мероприятия проходят более чем на 30 площадках Москвы в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа "Самый сильный" организована на 27 окружных точках "Московских сезонов" и на Тверском бульваре. Они работают в будни с 15:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 21:00.

Принять участие в спортивных соревнованиях может любой желающий. Гостей приглашают проверить себя в дисциплинах, если они не хотят претендовать на призовой зачет. Тем, кто хочет соревноваться за награды, нужно сделать пожертвование при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru. Для этого необходимо применить QR-код, размещенный на информационной доске.

В этом году в рамках фестиваля представлено 9 спортивных дисциплин, которые рассчитаны на разный уровень подготовки. В них включены скручивания на пресс, прыжки на скакалке, отжимания, становая тяга гири, приседания, рывок гири с пола, челночный бег, динамичная планка с перестановкой рук и махи гири.

Нововведением является кубок "Самый сильный житель Москвы". Он разыгрывается среди рекордсменов дня турнира "Самый сильный житель района". Победа требует установить рекорд в махах гирей, приседаниях или рывке гирей.

Всем участникам спортивной программы выдают дипломы и сладкие призы. Победители дня получают памятные медали, а лучшие в сложных дисциплинах – дополнительные брендированные призы.

Также гостей фестиваля приглашают поучаствовать в соревнованиях по симрейсингу на автосимуляторах. Зона автосим-гонок доступна на 12 площадках "Московских сезонов". Соревнования проводятся в трех категориях. Новички могут попробовать себя в классе "Практик", уверенные в своих силах гости участвуют в категории "Про", а самые опытные соревнуются в "Мастерсе". В программе есть и женский зачет.

Ранее Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" в Парке Горького. Мэр столицы подчеркнул, что мероприятия является ярким благотворительным событием, где можно помочь тем, кто нуждается, и военнослужащим в зоне СВО. Он напомнил, что впервые в Москве на Пушкинской набережной открыто новое общественное пространство для проведения фестиваля.

