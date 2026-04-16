Выставка животных из приютов открылась на фестивале "Пасхальный дар"

На Тверском бульваре начал работу образовательный спецпроект "Моспитомец х Четвероногий друг". Пространство можно посетить до 19 апреля в рамках фестиваля "Пасхальный дар", сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На площадку ежедневно будут привозить питомцев из московских приютов. Таким образом, за четыре дня гости смогут пообщаться более чем с 200 кошками и собаками. У каждого будет возможность прогуляться с животным в сопровождении волонтера, получить рекомендации по уходу, а после собеседования забрать домой.

Познавательная программа спецпроекта рассчитана на всех. В мобильной ветстанции специалисты комитета ветеринарии Москвы проведут осмотры и дадут необходимые консультации. Также животным выполнят вакцинацию от бешенства, чипирование, обработают уши и подстригут когти.

Помимо этого, на кинологической площадке пройдут занятия по аджилити под присмотром дежурного кинолога. В лектории запланировано в том числе знакомство с цифровыми сервисами для владельцев, включая проект "Моспитомец".

Волонтеры поделятся опытом взаимодействия с подопечными из приютов, а все желающие смогут оставить корм для животных в "корзине добра".

Также на Тверском бульваре можно посетить "Добрую выставку" – десять художников и иллюстраторов представляют арт-объекты, вдохновленные своими питомцами и реальными историями животных.

Например, художник Олег обращается к образу пса, который "грызет" пластинки. Турбен показывает пса в позе лотоса Иныча, а Даша Минт изображает кота Персика. Гоша Хомич продолжает серию "Собаки против людей", Артур Кривошеин вдохновляется щенком таксы Оззи, а Александра Бурмистрова создает образ доброй лохматой собаки с букетом цветов.

Центральной идеей стала помощь в пристройстве бездомных животных из фондов-участников проекта. По итогам проекта в прошлом году новый дом обрели более 30 животных разного возраста из московских приютов.

В рамках фестиваля на Тверском бульваре будет работать и модный маркет для владельцев домашних животных. Проект призван объединить благотворительные инициативы, зообизнес и товары для питомцев и их хозяев. Посетителям предложат широкий выбор товаров для кошек и собак. Мероприятие сочетает в себе ярмарку товаров, образовательные элементы и благотворительность.