Новости

Новости

16 апреля, 12:52

Общество

Выставка животных из приютов открылась на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На Тверском бульваре начал работу образовательный спецпроект "Моспитомец х Четвероногий друг". Пространство можно посетить до 19 апреля в рамках фестиваля "Пасхальный дар", сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На площадку ежедневно будут привозить питомцев из московских приютов. Таким образом, за четыре дня гости смогут пообщаться более чем с 200 кошками и собаками. У каждого будет возможность прогуляться с животным в сопровождении волонтера, получить рекомендации по уходу, а после собеседования забрать домой.

Познавательная программа спецпроекта рассчитана на всех. В мобильной ветстанции специалисты комитета ветеринарии Москвы проведут осмотры и дадут необходимые консультации. Также животным выполнят вакцинацию от бешенства, чипирование, обработают уши и подстригут когти.

Помимо этого, на кинологической площадке пройдут занятия по аджилити под присмотром дежурного кинолога. В лектории запланировано в том числе знакомство с цифровыми сервисами для владельцев, включая проект "Моспитомец".

Волонтеры поделятся опытом взаимодействия с подопечными из приютов, а все желающие смогут оставить корм для животных в "корзине добра".

Также на Тверском бульваре можно посетить "Добрую выставку" – десять художников и иллюстраторов представляют арт-объекты, вдохновленные своими питомцами и реальными историями животных.

Например, художник Олег обращается к образу пса, который "грызет" пластинки. Турбен показывает пса в позе лотоса Иныча, а Даша Минт изображает кота Персика. Гоша Хомич продолжает серию "Собаки против людей", Артур Кривошеин вдохновляется щенком таксы Оззи, а Александра Бурмистрова создает образ доброй лохматой собаки с букетом цветов.

Центральной идеей стала помощь в пристройстве бездомных животных из фондов-участников проекта. По итогам проекта в прошлом году новый дом обрели более 30 животных разного возраста из московских приютов.

В рамках фестиваля на Тверском бульваре будет работать и модный маркет для владельцев домашних животных. Проект призван объединить благотворительные инициативы, зообизнес и товары для питомцев и их хозяев. Посетителям предложат широкий выбор товаров для кошек и собак. Мероприятие сочетает в себе ярмарку товаров, образовательные элементы и благотворительность.

Фестиваль "Пасхальный дар" объединил 30 площадок по всей столице

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

