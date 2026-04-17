В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать детские игрушки

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" теперь принимают детские игрушки. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Сбор организован департаментом природопользования и охраны окружающей среды и благотворительным проектом "Добрые вещи". В частности, горожане могут принести плюшевые игрушки, конструкторы из пластика, кукол, настольные игры и машинки. Все они отправятся к новым владельцам.

По словам руководителя проектного офиса стратегии и инноваций департамента Кирилла Бодрова, благодаря проекту москвичи легко и удобно дарят вещам вторую жизнь и помогают другим. Он напомнил, что игрушки из пластика разлагаются в течение 500 лет, поэтому, чтобы помочь природе, лучше сдавать их в экоточки.

Всего в городе пять пунктов приема игрушек. Все они указаны на сайте проекта. Прежде чем передать вещь, необходимо ее очистить, а также вынуть батарейки из электронных устройств. Лучше собрать все в пакет.

После этого вещи попадут в благотворительные магазины и секонд-хенды, а полученные от их продажи средства пойдут на благотворительность или развитие пунктов сбора вторсырья. Большую часть направят в фонд "Зигзаг добра", на поддержку нуждающихся и покупку средств реабилитации для детей с особенностями здоровья.

Как отмечает Российский экологический оператор, игрушки, мебель и обувь вместе составляют порядка 8 миллионов тонн отходов каждый год. Около 80% пластиковых игрушек поступают на свалки, где долго разлагаются. При этом перерабатывать их достаточно тяжело.

Ранее москвичам предложили воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru, который позволяет отправить на переработку металлические двери и ванны. Такая услуга будет удобна тем, кто делает ремонт. Специалисты сами выносят невостребованные предметы из квартиры и отвозят в специализированные пункты.

