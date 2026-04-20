Спасатели освободили 13 автобусов из снега на трассе Чита – Забайкальск

Фото: МАХ/"МЧС Забайкальского края"

Спасатели освободили 13 автобусов с людьми на трассе Чита – Забайкальск, застрявших там из-за снега. Об этом сообщает правительство Забайкальского края.

"Все эти автобусы после заправки выдвигаются на станцию Ясная, где организовано 3 пункта временного размещения (ПВР) для порядка 500 человек", – рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства края Игорь Смирнов.

По его словам, люди будут находиться в ПВР, пока не расчистят трассу. К месту затора были направлены все службы.

В настоящий момент организована работа оперативных штабов всех уровней. Движение регулируют дополнительные временные посты ГАИ, сама дорога перекрыта с 192-го по 320-й километр.

Всего в 5 пунктов временного размещения эвакуировали 253 человека, в том числе 28 детей. В ПВР дежурят медики, которые оказывают всю необходимую помощь.

Ранее министерство транспорта Забайкальского края объявило о полной остановке междугороднего автобусного сообщения из-за снегопада и метели. Ограничения будут действовать минимум до полудня 20 апреля.

Наиболее сложная ситуация сложилась на федеральной автодороге А-350 Чита – Забайкальск. На закрытом участке ведется экстренная эвакуация водителей и пассажиров, чьи машины застряли в снегу.