В Великобритании волонтер проплыла в ледяной воде ради спасения чайки

В Великобритании волонтер спасла чайку, которая больше пяти часов провела в ловушке. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на Good News Network.

Лапа птицы застряла в рыболовной сети, и птица не могла двигаться. Тогда ее заметил волонтер Стюарт Битон и сообщил в организацию Brambles Wildlife Rescue. Спасательница Лоррейн Буллар проплыла 15 метров в ледяной воде, чтобы добраться до чайки.

На берегу птицу аккуратно освободили от крючка и передали специалистам. Сейчас чайка проходит лечение. Ей назначили антибиотики и противовоспалительные препараты. По словам сотрудников центра, состояние постепенно улучшается.

Ранее в Москве спасли четырехмесячную пуму. Информация от москвича, который просил забрать из его дома пуму и обеспечить ей достойное содержание, поступила в департамент природопользования и охраны окружающей среды в конце декабря 2025 года.

Животное отправили в филиал Московского зоопарка, а в отношении содержавшего ее мужчины составили административный протокол о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ.