В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

Фото: телеграм-канал "Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края"

В Хабаровском крае был обнаружен и спасен истощенный тигренок, который остался без матери. Об этом сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Животное заметили на обочине трассы Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. После этого неравнодушные люди передали всю информацию службе охотнадзора Хабаровского края, инспекторы которой поймали маленького зверя и привезли в город.

На месте, где был найден тигренок, не зафиксировано следов матери. Врачи отметили, что животное было слабым, поэтому ему необходим регулярный уход. В результате было принято решение посадить зверя в вольер региональной службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Теперь спасенное животное живет рядом с тигренком Викой, которую спасли в середине декабря прошлого года. "Амурский тигр" будет в дальнейшем содержать и сопровождать в ветеринарном плане проживающих в центре зверей. Контроль за ними осуществляет сотрудник учреждения Иван Шахов.

Спасенного зверя назвали Тимошей. В центре отметили, что животное уже окрепло и с удовольствием ест пищу. Кроме того, эксперты обратили внимание и на отличие в характерах Вики и нового обитателя учреждения. В частности, последний ведет себя намного спокойнее.

Ранее тигренок, которого содержали в частном доме в Подмосковье, был передан в центр реабилитации диких животных. По данным прокуратуры Московской области, собственник не смог подтвердить законность владения 10-месячным животным.

Хозяин тигренка рассказал, что купил животное в прошлом году в другом российском регионе, после чего перевез в Подмосковье. В результате был изъят не только этот зверь, но и 3-месячный детеныш леопарда, который был обнаружен во время осмотра дома.

