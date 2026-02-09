Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 08:45

Регионы

В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

Фото: телеграм-канал "Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края"

В Хабаровском крае был обнаружен и спасен истощенный тигренок, который остался без матери. Об этом сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Животное заметили на обочине трассы Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. После этого неравнодушные люди передали всю информацию службе охотнадзора Хабаровского края, инспекторы которой поймали маленького зверя и привезли в город.

На месте, где был найден тигренок, не зафиксировано следов матери. Врачи отметили, что животное было слабым, поэтому ему необходим регулярный уход. В результате было принято решение посадить зверя в вольер региональной службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Теперь спасенное животное живет рядом с тигренком Викой, которую спасли в середине декабря прошлого года. "Амурский тигр" будет в дальнейшем содержать и сопровождать в ветеринарном плане проживающих в центре зверей. Контроль за ними осуществляет сотрудник учреждения Иван Шахов.

Спасенного зверя назвали Тимошей. В центре отметили, что животное уже окрепло и с удовольствием ест пищу. Кроме того, эксперты обратили внимание и на отличие в характерах Вики и нового обитателя учреждения. В частности, последний ведет себя намного спокойнее.

Ранее тигренок, которого содержали в частном доме в Подмосковье, был передан в центр реабилитации диких животных. По данным прокуратуры Московской области, собственник не смог подтвердить законность владения 10-месячным животным.

Хозяин тигренка рассказал, что купил животное в прошлом году в другом российском регионе, после чего перевез в Подмосковье. В результате был изъят не только этот зверь, но и 3-месячный детеныш леопарда, который был обнаружен во время осмотра дома.

Лесничий спас снегиря с перебитым крылом в Ступине

Читайте также


животныерегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика