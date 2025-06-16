В Приморье спасли раненого оленя, который бросился в море

Фото: телеграм-канал "МинПрироды25"

В приморском селе Козьмино местные жители совместно с охотнадзором спасли раненого пятнистого оленя, который бросился в море. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Информация молодом олене, которого заметили рядом с лодочными гаражами, поступила районным охотоведам. Предположительно, травма у животного могла возникнуть от нападения собак, уточнило ведомство.

Приехавшие на место специалисты не сразу смогли поймать оленя, поскольку он попытался убежать от людей и прыгнул в море. Однако благодаря оперативной работе его удалось вытащить из воды.

После этого животное осмотрели и доставили в реабилитационный центр "Тигр". Там оленю оказали необходимую помощь и выпустили в загон, где он будет восстанавливаться после травмы.

Ранее сотрудники национального парка "Лосиный остров" спасли лосенка, которого очевидцы заметили на 95-м километре МКАД. Специалисты вырезали секцию в заборе и аккуратно направили животное к образовавшемуся проходу. Вернувшись в лес, лось принялся поедать зеленую поросль кустарников.