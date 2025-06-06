Видео: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Тигр украл фотоловушку в Приамурье. Инцидент произошел еще зимой, однако об этом узнали после того, как начали просматривать фотоматериалы в поисках "преступника", сообщается в телеграм-канале национального парка "Земля леопарда".

Укравший камеру хищник попал на видео соседней фотоловушки. Судя по кадрам, тигр нес в зубах "добычу", которая в это время продолжала съемку.

При этом поиски камеры не дали результатов, рассказали в нацпарке. Это не первый случай кражи фотоловушек: за все время наблюдения на "Земле леопарда" обитатели дикого леса могли присвоить себе около шести скрытых камер. Такое поведение свойственно для молодых любознательных особей.

Всего на "Земле леопарда" 450 фотоловушек. Это самая большая в России сеть фотомониторинга.

Ранее камеры в нацпарке запечатлели момент свидания леопардов. Самка Памела встретилась с молодым самцом Мейерхольдом. Звери следовали друг за другом и прошли мимо распустившегося рододендрона остроконечного. Затем одна из особей обозначила территорию, оставив запаховую метку.