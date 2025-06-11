Сотрудники "Лосиного острова" спасли лосенка на МКАД

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" спасли лосенка на 95-м километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

В call-центр парка 11 июня поступило сообщение от очевидцев, которые заметили животное рядом с автомагистралью. На место оперативно выехала группа из инспекторов и лесничих.

Спасатели вырезали секцию в заборе и аккуратно направили лосенка к образовавшемуся проходу. Вернувшись в лес, животное принялось поедать зеленую поросль кустарников. Затем специалисты вернули вырезанную секцию забора на место.

Ранее сотрудники подмосковного "Мособлпожспаса" спасли беременную лосиху, которая провалилась под лед в Талдомском городском округе. Она переходила замерзший ручей, однако лед не выдержал ее веса. Прибывшие на место специалисты накинули на шею животного трос и вместе с местными жителями вытянули лосиху на сушу.