Зоолог предупредил об опасности встречи с лосем

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Зоолог Московского зоопарка Илья Володин в разговоре с Москвой 24 посоветовал при встрече с лосем не привлекать к себе внимания животного.

В последнее время жители Москвы и области стали чаще видеть лосей. Один из них был замечен в Зеленограде, из-за жары сохатый решил искупаться в реке. Чуть раньше очевидцы засняли двух лосей на Северо-Восточной хорде, где животные переходили дорогу.

По словам зоолога, сохатые представляют для людей большую опасность. Поэтому если человек вдруг заметил лося, то лучше не привлекать к себе внимания.

"Не подходить, руки не совать, обойти мимо спокойно, не дергаясь и не размахивая руками", – советует специалист.





Илья Володин зоолог Московского зоопарка Лось бьет передним копытом, проламывает череп волку запросто. У человека, кстати, череп менее крепкий, чем у волка.

Ранее в центре столицы во дворах домов были замечены летучие мыши. Зоолог Николай Дроздов рассказал, что это явление носит сезонный характер и не представляет никакой опасности. Тем не менее специалист рекомендовал не охотиться на летучих мышей и не трогать их. В случае если животное залетит в дом к человеку, следует надеть перчатки и поймать его, а затем отпустить на волю.

