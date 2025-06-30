Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Подмосковье спасена лиса, застрявшая в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня. Неравнодушные жители деревни Осипово заметили похожий на скулеж звук и передали информацию спасателям.

Приехавшие на место происшествия специалисты заметили испуганного лисенка, который устал после безуспешных попыток выбраться из глубокой камеры и скользких стен очистных сооружений. В результате животное удалось вызволить с помощью специального приспособления.

Спасатели отметили, что лисица была сильно переохлаждена и находилась в стрессе из-за случившегося. Именно поэтому они смыли с животного грязь, вытерли хищницу и согрели. Убедившись в отсутствии травм, специалисты передали зверя в ветеринарную службу.

Ранее в Биробиджане был спасен кот, который застрял между прутьями балконной решетки. Спасателей вызвала хозяйка животного. Она предположила, что ее питомец собирался на свидание к кошке, которая живет в этом же доме.