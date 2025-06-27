Упавший с 12-го этажа пес на Сахалине застрял в корзине для кондиционера

Фото: телеграм-канал "Новости Сахалина и Курил"

На Сахалине с 12-го этажа жилого дома выпал пес и застрял в коробе для кондиционера на уровне 10-го этажа, сообщает телеканал "360".

ЧП случилось в ЖК "Уюн-Парк" на улице Владимира Жириновского. Как отмечает издание, хозяйки пса не было дома, когда он выпал из окна.

Жители дома принимали активное участие в спасении животного, вызвали спасателей и растянули внизу полотно на случай, если собака спрыгнет. Кроме того, некоторые пытались найти ключи от одной из квартир, чтобы по окнам пробраться к псу и спасти его самостоятельно.

Приехавшие на место пожарные подняли лестницу, но из-за сильного ветра ее не получалось выдвинуть.

По информации телеграм-канала SHOT, собаку удалось спасти. Его затащили в окно, возле которого он лежал. Спасательная операция длилась около 4 часов. Пса отведут в ветеринарную клинику на обследование.

В мае в подмосковном Одинцово местный житель пытался выкинуть из окна кота. В Сети появилось видео, на котором мужчину вытащил животное за шкирку и несколько раз ударил его о фасад здания. Хозяин кошки позже заявлял, что сделал это в воспитательных целях.