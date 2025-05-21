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21 мая, 11:41

Происшествия

Полиция проверит жителя Подмосковья, который пытался выкинуть кота из окна

Фото: Москва 24

Сотрудники полиции начали проверку после публикации видео, на котором житель подмосковного Одинцова пытался выкинуть кота из окна. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.

При этом заявлений и сообщений по данному инциденту пока не поступало.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный житель многоэтажного дома вытащил кота за шкирку из окна и несколько раз ударил его о фасад здания. При этом на кадрах видно, как соседка снизу пытается убедить мужчину прекратить издевательство над животным.

До этого житель северо-востока Москвы выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже дома. Животное получило травмы. Сам мужчина снимал свои действия на видео, а затем выложил ролик в Сеть.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Обвиняемый признал свою вину.

Мужчина наказал кошку за испорченные туфли, высунув ее из окна дома в Одинцове

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