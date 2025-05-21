Житель Одинцова объяснил намерение выкинуть кошку из окна дома воспитательными мерами

Фото: Москва 24

Житель подмосковного Одинцова Артем Котов, пытавшийся выбросить свою кошку из окна многоэтажного дома, объяснил в беседе с Москвой 24, что сделал это в воспитательных целях.

Инцидент получил огласку после распространения в Сети видео, на котором мужчина вытащил животное за шкирку из окна и несколько раз ударил его о фасад здания. Сотрудники полиции начали проверку после публикации кадров. Правоохранители дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.

Как рассказал хозяин рыжей питомицы, кошка по кличке Муся живет у него уже 11 лет. Он заверил, что очень любит ее, и выразил уверенность, что многие его поймут в случившемся. Кадрам из видео, по его словам, предшествовало "плохое поведение" – кошка использовала дорогие туфли вместо лотка.

"Вчера она написала мне в туфли. Туфли хорошие, итальянские, дорогие. 60 тысяч стоят. Их пришлось выкинуть", – рассказал мужчина.

Он решил провести с Мусей воспитательную беседу, однако питомица начала царапаться. В ответ хозяин пригрозил ей, что выбросит.

"Конечно, мне пришлось взять за шкирку, потрясти и сказать: "Я тебя выброшу". Напугать в целях развития. И немножко стукнуть. Чуть-чуть еще добавило жести то, что соседка стала орать", – объяснил он свою позицию, заверив, что сейчас кошка чувствует себя хорошо и находится в безопасности.

Также мужчина рассказал историю появления Муси в семье. Изначально кошка жила рядом с храмом, а взять животное в дом его уговорила дочь. Более того, на добрый поступок его благословила местная настоятельница.

"Сейчас <...> у нее (Муси. – Прим. ред.) свой коттедж, там она живет на подушках, иногда икру кушает красную. Поверьте, за ней очень хорошо ухаживают, она в порядке", – уверяет хозяин.

В заключение мужчина подчеркнул, что свою кошку не отдаст никому, добавив, что в целом положительно относится ко всем животным.

Немногим ранее схожий случай произошел на северо-востоке Москвы. Там житель выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже дома. Животное получило травмы. Мужчина снял свои действия на видео, а затем выложил ролик в Сеть.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Обвиняемый признал свою вину.

