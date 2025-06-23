В Биробиджане спасен кот, застрявший в решетке балкона

Фото: телеграм-канал "МЧСЕАО"

В Биробиджане спасли кота, который застрял между прутьями балконной решетки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

Спасателей вызвала хозяйка животного. Она предположила, что ее питомец собирался на свидание к кошке, которая живет в этом же доме.

Ранее сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вытащили котенка из трубы, которая служит опорой для лестницы магазина на Новокузнецкой улице в Москве.

В отряде указали, что размер трубы был небольшим, поэтому проникновение туда кота представлялось невозможным. Однако животное все-таки застряло внутри этой конструкции. В результате спасатели выломали заглушку трубы, просунули в отверстие штатив ловчей петли и вытащили кота. После питомца доставили в ветклинику.

