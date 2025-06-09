Приплывший из Турции кот Бурак останется в России и обретет хозяев

Фото: vk.com/Транспортная группа FESCO

Кот Бурак, который тайно приплыл на судне из Турции, останется в России. Животное прошло необходимые процедуры и теперь сможет обрести семью, рассказали РИА Новости в транспортной компании Fesco.

Известно, что желающих забрать кота много, поэтому подбором хозяев для Бурака займутся зооволонтеры. Они заберут животное во вторник, 10 июня, из порта Новороссийска. Бурак пройдет медицинский осмотр и некоторое время пробудет на передержке.

В Fesco отметили, что кандидатам в хозяева для кота необходимо понимать, что к его судьбе какое-то время будет сохраняться повышенный интерес общества, ему нужно будет обеспечить комфортные условия.

Бурак находится в порту Новороссийска с 11 марта. Он прибыл туда на российском корабле из Стамбула. Имя ему дали моряки. Сотрудники Fesco указывали, что незаконное путешествие кота могло привести к его депортации в Турцию. Для решения этой проблемы они обратилась в Россельхознадзор.

