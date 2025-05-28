Daily Mail: в Англии родился шестилапый кот

Фото: furgetmenot.ca

В Великобритании родился шестилапый кот по кличке Моно. Ветеринары объяснили это редким явлением "фетальный поглотитель", сообщает Daily Mail.

Этот редкий феномен характеризуется тем, что один из близнецов еще в утробе матери перестает развиваться и частично поглощается другим. В результате у кота остались две дополнительные лапы, которые свисают с его живота.

Ветеринар из одной из клиник Норвича объяснил, что эти конечности никак не связаны с внутренними органами и не представляют угрозы Моно. Дополнительные лапы просто прикреплены к коже и могут быть удалены, если это потребуется.

"Это одна из тех аномалий, о которых вы читаете в учебниках, но видите очень редко", – указал специалист.

Кот двигается без особых затруднений, нормально ест и чувствует себя хорошо. Владелец не планирует удалять лишние конечности коту, если это не будет мешать животному. По его словам, животное уже стало местной знаменитостью и Моно любят таким, какой он есть.

Ранее столичные ветеринары вылечили 17-летнего кота Арнольда от редкого неопухолевого заболевания. Округлые кисты появились на внутренней стороне уха кота и в наружном слуховом проходе.

Обычно такие кисты не требуют лечения, если они не мешают животному, но на фоне заболевания у Арнольда возник отит. Ветеринары обнаружили, что у кота был перекрыт слуховой проход и началось воспаление. Поэтому ему сделали отоскопию и цитологическое исследование кист.

