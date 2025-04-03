Тайно приплывший из Стамбула кот четвертую неделю живет в порту Новороссийска

Фото: vk.com/Транспортная группа FESCO

Кот по кличке Бурак, приплывший в Новороссийск из Стамбула на корабле транспортно-логистической компании FESCO, уже четвертую неделю живет в порту. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Как отметил собеседник агентства, животному обустроили комфортное место проживания, включающее лежанку, когтеточку и другие атрибуты. При этом переноска, в которой Бурак ночевал в первые дни, была заменена на просторную клетку.

В FESCO, в свою очередь, рассказали, что кот находится в Новороссийске с 11 марта. Он прибыл туда на российском корабле из Стамбула. Имя ему дали моряки.

Однако, по словам сотрудников компании, незаконное путешествие кота может привести к его депортации в Турцию. В FESCO отметили, что уже появилось большое количество желающих приютить Бурака, но без разрешения соответствующих органов он не может покинуть таможенную зону. Также он не может вернуться в Турцию, поскольку не был задекларирован и не имеет необходимых документов.

Для решения этой проблемы FESCO обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы должны прислать ветеринара для осмотра животного на наличие заболеваний. Привести частного специалиста невозможно, поскольку порт является частью государственной границы, доступ туда ограничен.

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