03 апреля, 14:12Происшествия
В Ленинградской области пес потерялся после поездки в электричке
Фото: телеграм-канал Baza
Щенок ивисской борзой по кличке Блюм потерялся после поездки в электричке в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "360".
Владелец пса рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в электропоезд. В частности, есть фотография собаки в вагоне, сделанная очевидцами. Кроме того, свидетели видели, что она вышла на перроне, а потом ее заметили в другом месте.
"Собаку высадили, может, сама вышла – неизвестно", – добавил владелец.
По версии телеграм-канала Baza, собака 1 марта убежала из садового участка в поселке Красный Бор и забежала в "Ласточку", которая ехала в сторону Санкт-Петербурга. Ее якобы сначала хотел выгнать один из пассажиров, но потом это сделал охранник подвижного состава РЖД.
Сотрудники Октябрьской железной дороги в комментарии телеграм-каналу опровергли эту информацию и заявили, что собаку никто не выгонял – она якобы выбежала из состава сама.
В январе 2024 года произошел резонансный случай с котом Твиксом. Проводница выбросила кота из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, спустя пару дней животное нашли мертвым.
СК РФ возбудил уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. В декабре 2024 года СК прекратил уголовное дело, так как в действиях проводницы не нашли состава преступления.
Выяснилось, что кота из поезда высадил пассажир, а не проводница. Сами участники инцидента полагали, что кот был местный и случайно забежал в вагон.