В Ленинградской области пес потерялся после поездки в электричке

Фото: телеграм-канал Baza

Щенок ивисской борзой по кличке Блюм потерялся после поездки в электричке в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Владелец пса рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в электропоезд. В частности, есть фотография собаки в вагоне, сделанная очевидцами. Кроме того, свидетели видели, что она вышла на перроне, а потом ее заметили в другом месте.

"Собаку высадили, может, сама вышла – неизвестно", – добавил владелец.

По версии телеграм-канала Baza, собака 1 марта убежала из садового участка в поселке Красный Бор и забежала в "Ласточку", которая ехала в сторону Санкт-Петербурга. Ее якобы сначала хотел выгнать один из пассажиров, но потом это сделал охранник подвижного состава РЖД.

Сотрудники Октябрьской железной дороги в комментарии телеграм-каналу опровергли эту информацию и заявили, что собаку никто не выгонял – она якобы выбежала из состава сама.

В январе 2024 года произошел резонансный случай с котом Твиксом. Проводница выбросила кота из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, спустя пару дней животное нашли мертвым.

СК РФ возбудил уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. В декабре 2024 года СК прекратил уголовное дело, так как в действиях проводницы не нашли состава преступления.

Выяснилось, что кота из поезда высадил пассажир, а не проводница. Сами участники инцидента полагали, что кот был местный и случайно забежал в вагон.

