11 июня, 09:19Общество
Новая хозяйка появилась у кошки, которую бросили у аптеки в Царицыне
Фото: Москва 24
У кошки, которую бросили у входа в аптеку в столичном районе Царицыно, появилась новая хозяйка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сотрудницу магазина по имени Светлана.
Она рассказала, что неизвестная женщина оставила животное в переноске вместе с кормом прямо у входа в аптеку. Обнаружившие кошку сотрудники сразу занесли ее внутрь, а одна из покупательниц написала об этом в Сети.
"Видимо, какая-то девочка откликнулась. И Аня, покупательница, пошла с ней встречаться", – рассказала представительница аптеки.
Кошку также хотела приютить заведующая из другой аптеки, но в итоге животное забрала откликнувшаяся девочка. Новая хозяйка поделилась своими контактами для звонков и переписки.
"Слава Богу, что все хорошо разрешилось, от счастья я даже заплакала. Мне Анюта позвонила, сказала: "Света, все хорошо, кошечку забрали". Я заплакала", – поделилась собеседница.
По ее словам, она впервые стала свидетелем такого отношения к животному, когда его просто бросили на улице.
Ранее спасатели вытащили котенка из трубы, служащей опорой для лестницы магазина на Новокузнецкой улице в Москве. Заявившие о ЧП подчеркнули, что долго не могли понять, откуда раздается мяуканье, так как размер трубы небольшой.
Спасатели выломали заглушку трубы, просунули туда штатив ловчей петли и движениями рук смогли вытащить котенка. Животное позже отправили в ветеринарную клинику.
В Царицыне женщина бросила домашнюю кошку на улице