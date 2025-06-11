Новая хозяйка появилась у кошки, которую бросили у аптеки в Царицыне

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У кошки, которую бросили у входа в аптеку в столичном районе Царицыно, появилась новая хозяйка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сотрудницу магазина по имени Светлана.

Она рассказала, что неизвестная женщина оставила животное в переноске вместе с кормом прямо у входа в аптеку. Обнаружившие кошку сотрудники сразу занесли ее внутрь, а одна из покупательниц написала об этом в Сети.

"Видимо, какая-то девочка откликнулась. И Аня, покупательница, пошла с ней встречаться", – рассказала представительница аптеки.

Кошку также хотела приютить заведующая из другой аптеки, но в итоге животное забрала откликнувшаяся девочка. Новая хозяйка поделилась своими контактами для звонков и переписки.

"Слава Богу, что все хорошо разрешилось, от счастья я даже заплакала. Мне Анюта позвонила, сказала: "Света, все хорошо, кошечку забрали". Я заплакала", – поделилась собеседница.

По ее словам, она впервые стала свидетелем такого отношения к животному, когда его просто бросили на улице.

Ранее спасатели вытащили котенка из трубы, служащей опорой для лестницы магазина на Новокузнецкой улице в Москве. Заявившие о ЧП подчеркнули, что долго не могли понять, откуда раздается мяуканье, так как размер трубы небольшой.

Спасатели выломали заглушку трубы, просунули туда штатив ловчей петли и движениями рук смогли вытащить котенка. Животное позже отправили в ветеринарную клинику.

