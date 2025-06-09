Подмосковные ветеринары спасли проглотившего канцелярский ластик кота

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Врачи Химкинской ветеринарной станции спасли кота по кличке Миша, который проглотил канцелярский ластик. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхоза.

Владельцы питомца обратились в больницу, пожаловавшись на плохое состояние кота, который не ел, был вялым и не проявлял интереса к хозяевам. Ветеринары сделали рентген и выяснили, что животное проглотило канцелярский ластик. Было принято решение об экстренной операции.

Осложнялся процесс тем, что ластик прошел практически через весь пищеварительный тракт кота. Однако операция прошла успешно. Сейчас питомец проходит реабилитацию и идет на поправку.

Для того чтобы избежать таких инцидентов, ветеринары посоветовали хранить мелкие предметы в закрытых местах, куда животное не сможет залезть. Если у питомца наблюдаются апатия или ухудшение состояния здоровья, то тогда хозяевам посоветовали обращаться за помощью врачей.

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