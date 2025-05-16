В Калининской ветклинике спасли 9-летнюю кошку Розу Марковну

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Калининской ветклинике прооперировали 9-летнюю кошку Розу Марковну. Из ее мочевого пузыря извлекли камни, сообщили в телеграм-канале "Моя Ветклиника".

Уточняется, что эти камни образуются в слишком кислой моче. Нефролог Екатерина Виноградова рассказала, что до этого кошка сидела на диете для закисления мочи. Это не только не облегчило ее состояние, но и позволило камням расти.

При такой болезни важно знать о существовании нескольких видов камней. Диета, которая направлена на определенный вид, может усугубить болезнь, добавила Виноградова.

По ее словам, при оксалатных камнях назначают диету для снижения минералов в моче и поддержания оптимального РН.

"При МКБ (мочекаменной болезни. – Прим. ред.) у питомца нужно исследовать активный осадок в моче, а при удалении камней обязательно сдавать их на спектрометрию", – отметила нефролог.

Виноградова подчеркнула, что перед применением диеты необходимо приложить максимум усилий, чтобы определить структуру камня.

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