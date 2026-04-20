20 апреля, 16:35

Политика

Матвиенко выступила за пересмотр процедуры развода в России

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Бракоразводный процесс в России необходимо сделать "более гуманным", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России".

Она подчеркнула, что не выступает за ужесточение или ограничение процедуры развода. В качестве примера успешного подхода Матвиенко упомянула "неделю тишины" перед проведением аборта в России.

"Женщина приходит делать аборт, а вот неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что, если она сделает (аборт. – Прим. ред.), она всю жизнь будет жалеть. Также и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети", – пояснила Матвиенко.

Спикер СФ также добавила, что в России данный процесс проходит достаточно быстро, в то время как в других странах, таких как Франция и Великобритания, развод может длится около двух лет. По ее мнению, недопустимо расторгать брак в короткие сроки.

Матвиенко также упомянула, что в некоторых регионах из-за системы детских выплат люди специально разводятся, чтобы получать больше денег от государства.

Ранее в России предложили увеличить размер пошлины за каждый последующий развод. С инициативой выступил общественный деятель Вадим Попов. Эксперт отметил, что сегодня россияне слишком легко относятся к заключению и расторжению брака, не всегда осознавая последствия таких решений.

политикаобщество

